Страны ЕС согласовали совместный план поддержки экономики на 540 млрд евро
Об этом сообщает " Европейская правда " со ссылкой на Reuters .
Министр финансов Португалии и президент Еврогруппы Марио Сентено пояснил, что 100 млрд евро пойдут на схему субсидирования заработной платы, чтобы компании могли сократить рабочее время, а не рабочие места.
По его словам, Европейский инвестиционный банк расширит кредитование компаний на 200 млрд евро, а фонд Европейского механизма стабильности в еврозоне предоставит правительствам 240 млрд евро дешевых кредитов.
Соглашение было достигнуто после того, как Германия и Франция смогли преодолеть оппозицию со стороны Нидерландов относительно сложения экономических условий к чрезвычайному кредита для правительств, которые переживают последствия пандемии, и предложили Италии заверения в том, что блок проявит солидарность.
Но в соглашении не упоминается использование общего долга для финансирования восстановления - то, на чем сильно настаивали Италия, Франция и Испания, но это "красная линия" для Германии, Нидерландов, Финляндии и Австрии.
Решение еще должны утвердить лидеры 27 стран ЕС, что означает, что еще предстоит провести много серьезных дискуссий по этому вопросу.
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