Страны ЕС согласовали совместный план поддержки экономики на 540 млрд евро

10 апреля, 2020, 10:42

Министры финансов Европейского Союза согласовали совместный пакет экономических мер на сумму в 540 млрд евро для поддержки экономики объединения

Об этом сообщает " Европейская правда " со ссылкой на Reuters .

Министр финансов Португалии и президент Еврогруппы Марио Сентено пояснил, что 100 млрд евро пойдут на схему субсидирования заработной платы, чтобы компании могли сократить рабочее время, а не рабочие места.

По его словам, Европейский инвестиционный банк расширит кредитование компаний на 200 млрд евро, а фонд Европейского механизма стабильности в еврозоне предоставит правительствам 240 млрд евро дешевых кредитов.

Соглашение было достигнуто после того, как Германия и Франция смогли преодолеть оппозицию со стороны Нидерландов относительно сложения экономических условий к чрезвычайному кредита для правительств, которые переживают последствия пандемии, и предложили Италии заверения в том, что блок проявит солидарность.

Но в соглашении не упоминается использование общего долга для финансирования восстановления - то, на чем сильно настаивали Италия, Франция и Испания, но это "красная линия" для Германии, Нидерландов, Финляндии и Австрии.

Решение еще должны утвердить лидеры 27 стран ЕС, что означает, что еще предстоит провести много серьезных дискуссий по этому вопросу.