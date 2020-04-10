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Espreso.tvОбществоСтраны ЕС согласовали совместный план поддержки экономики на 540 млрд евро

Страны ЕС согласовали совместный план поддержки экономики на 540 млрд евро

Министры финансов Европейского Союза согласовали совместный пакет экономических мер на сумму в 540 млрд евро для поддержки экономики объединения

Об этом сообщает " Европейская правда " со ссылкой на Reuters .

Министр финансов Португалии и президент Еврогруппы Марио Сентено пояснил, что 100 млрд евро пойдут на схему субсидирования заработной платы, чтобы компании могли сократить рабочее время, а не рабочие места.

По его словам, Европейский инвестиционный банк расширит кредитование компаний на 200 млрд евро, а фонд Европейского механизма стабильности в еврозоне предоставит правительствам 240 млрд евро дешевых кредитов.

Соглашение было достигнуто после того, как Германия и Франция смогли преодолеть оппозицию со стороны Нидерландов относительно сложения экономических условий к чрезвычайному кредита для правительств, которые переживают последствия пандемии, и предложили Италии заверения в том, что блок проявит солидарность.

Но в соглашении не упоминается использование общего долга для финансирования восстановления - то, на чем сильно настаивали Италия, Франция и Испания, но это "красная линия" для Германии, Нидерландов, Финляндии и Австрии.

Решение еще должны утвердить лидеры 27 стран ЕС, что означает, что еще предстоит провести много серьезных дискуссий по этому вопросу.

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