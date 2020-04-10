Стареет и становится более медленным: Американский чемпион нашел новые недостатки Ломаченко

10 апреля, 2020, 13:49

Чемпион мира WBO в полулегком весе американец Шакур Стивенсон заявил, что победит Василия Ломаченко, ведь украинец становится старшим и более медленным

Об этом сообщает BoxingNews24 .

По словам чемпиона мира WBO (Всемирной боксерской организации) в полулегком весе (до 59 кг) Шакура Стивенсона, если Василий Ломаченко вернется в свою прежнюю категорию после боя с американцем Теофимо Лопесом, он его победит. По его мнению украинец стареет и поэтому становится медленнее.

"Это важный для меня бой. Я говорил это еще тогда, когда мой рекорд был 2-0, еще после спаррингов с Ломаченко. Если после встречи с Лопесом он сделает то, что обещал, то есть вернется в полулегком весе, то я буду первым, кто его побьет. Никакого неуважения, но я считаю, что Ломаченко стареет, замедляется на ногах, а у меня - мастерство, скорость рук и ударная мощь. У меня такой же уровень боксерского интеллекта, как у него. Нет ничего, чего я не могу сделать. Стилистически я идеальный кандидат, чтобы побить Ломаченко ", - сказал 22-летний Стивенсон.

Василий Ломаченко является чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг) по версиям WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации). В следующем бою украинец должен встретиться с чемпионом мира IBF (Международной боксерской федерации) Теофимо Лопесом. Дата встречи из-за пандемии коронавируса пока неизвестна.

Напомним, 10 апреля британский боксер Люк Кэмпбелл заявил, что победит Василия Ломаченко в бою-реванше.

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