С сегодняшнего дня в Украине на COVID-19 будут проверять всех, кто имеет пневмонию, - Ляшко

10 апреля, 2020, 11:33

С 10 апреля всех больных с диагнозом "пневмония" будут тестировать на наличие COVID-19

Об этом сообщил заместитель министра охрони здоровья и главный санврач Украины Виктор Ляшко, передает Еспресо.TV .

"С сегодняшнего дня мы тестируем всех с пневмонией, которые находятся в инфекционных больницах и больницах другого профиля", - сказал Ляшко.

Напомним, по состоянию на утро 10 апреля в Украине зафиксировано 2203 случая коронавирусной болезни COVID-19

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