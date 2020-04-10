С сегодняшнего дня в Украине на COVID-19 будут проверять всех, кто имеет пневмонию, - Ляшко
10 апреля, 2020, 11:33
С 10 апреля всех больных с диагнозом "пневмония" будут тестировать на наличие COVID-19
Об этом сообщил заместитель министра охрони здоровья и главный санврач Украины Виктор Ляшко, передает Еспресо.TV .
"С сегодняшнего дня мы тестируем всех с пневмонией, которые находятся в инфекционных больницах и больницах другого профиля", - сказал Ляшко.
Напомним, по состоянию на утро 10 апреля в Украине зафиксировано 2203 случая коронавирусной болезни COVID-19
Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine
Читайте также
-
5 апреля, 2020 Сало как сало
-
-
-
6 апреля, 2020 Эпидемия коронавируса - тест на государственную способность
-
Читайте также
-
-
-
6 апреля, 2020 Эпидемия коронавируса - тест на государственную способность