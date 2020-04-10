"Власть сливает в унитаз завоевания Майдана": Сенцов назвал реваншем дело против Чорновол

10 апреля, 2020, 19:43

Украинский режиссер, активист и экс-политузник Кремля Олег Сенцов назвал реваншем и "сливом" завоеваний Майдана дело против экс-нардепа и активистки Татьяны Чорновол

Об этом Сенцов написал в Facebook.

"Тогда шла революция, случались драки, гибли люди. Мы боролись за достоинство, свободу и будущее для своего государства. Сейчас мы видим как постепенно все эти завоевания Майдана нынешняя власть сливает в унитаз. Если бы мы тогда проиграли, то Янукович нас всех бросил бы за решетку. И если активистов сажают сейчас, то что это такое, если не реванш?" - написал Сенцов.

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Активист Революции Достоинства отметил, что человек, в убийство которого обвиняют Чорновол, погиб из-за собственного решения остаться в горящем здании.

"Я знаю Татьяну Чорновол лично. Можно по-разному относиться к ее политической деятельности, но она мужественная женщина, один из самых активных борцов с Януковичем. Ее муж погиб в АТО, а саму Татьяну чуть не убили подонки еще во времена Майдана, жестоко избив. Сейчас другие "добрые" люди обвиняют ее в намеренном убийстве человека 18 февраля 2014 года. Хотя всем давно известно, что это был несчастный случай, и погибший сознательно остался в загоревшемся здании, отказавшись его покидать. Я тоже был там рядом, хоть и подошел позже, когда офис партии регионов уже дымил. Поскольку были важные дела в виде столкновений с "Беркутом" на углу Шелковичной и Институтской", - написал Сенцов.