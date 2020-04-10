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Espreso.tvОбщество"У нас Бог живой, а не онлайн": в УПЦ МП рассказали о праздновании Пасхи

"У нас Бог живой, а не онлайн": в УПЦ МП рассказали о праздновании Пасхи


фото: reuters
Митрополит Украинской православной церкви Московского патриархата Климент отметил, что в богослужениях их церкви на Пасху почти ничего не изменится

Об этом он заявил в эфире Радио Свобода .

"Конечно, будет служба проводиться, президент сказал, что службы никто не отменял", - отметил митрополит.

При этом указал, что в храм будут пускать, несмотря на ограничения до 10 человек.

Поэтому на Пасху в храм планируют запускать до 10 человек и проводить традиционные обряды.

"У нас богослужения будут и на Вербное воскресенье, и на все другие дни, но мы призываем людей соблюдать карантин и все другие нормі, определяемые всеми обстоятельствами, связанными с распространением инфекции", - заявил он.

На предложение о переводе службы в онлайн-режим, митрополит Климент отметил:

"Онлайн-трансляция - это не богослужение. У нас Бог живой, а не Бог онлайн. Поэтому никогда нельзя заменить причастие или исповедь онлайн, это будет просто глупо и нас люди не поймут в этом", - заявил он.

На то, что в Киево-Печерской Лавре официально 26 священнослужителей заболели коронавирусом, митрополит Климент отреагировал так:

"Я не думаю, что ситуация в Печерской Лавре как-то принципиально отличается от ситуации с заболеваниями по всему Киеву".

На вопрос, сколько верующих могли контактировать со священниками Лавры, Климент отметил, что это количество меньше, чем число людей, с которыми контактировали депутаты Верховной Рады.

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