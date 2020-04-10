 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Шесть гранат, около 300 патронов": в Киеве задержали военного, торгующего оружием

"Шесть гранат, около 300 патронов": в Киеве задержали военного, торгующего оружием

В Киеве полиция задержала военного, который продавал боевые гранаты и боеприпасы различного калибра

Об этом сообщает пресс-служба столичных правоохранителей.

Оружием торговал 29-летний сержант. Военный предлагал на продажу гранаты и патроны различного калибра.

Мужчину задержали во время сбыта очередной партии оружия. Отмечается, что причастность военнослужащего к сбыту боеприпасов задокументирована фактам их продажи.

"С места задержания полицейские изъяли шесть гранат, около 300 патронов различного калибра и 50 тысяч гривен", - сообщили в полиции Киева.

Военному уже сообщили о подозрении (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Мужчине грозит от 3 до 7 лет тюрьмы.

 

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

10 апреля, 2020 пятница

больше новостей

10 апреля, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать