"Шесть гранат, около 300 патронов": в Киеве задержали военного, торгующего оружием
10 апреля, 2020, 17:09
В Киеве полиция задержала военного, который продавал боевые гранаты и боеприпасы различного калибра
Об этом сообщает пресс-служба столичных правоохранителей.
Оружием торговал 29-летний сержант. Военный предлагал на продажу гранаты и патроны различного калибра.
Мужчину задержали во время сбыта очередной партии оружия. Отмечается, что причастность военнослужащего к сбыту боеприпасов задокументирована фактам их продажи.
"С места задержания полицейские изъяли шесть гранат, около 300 патронов различного калибра и 50 тысяч гривен", - сообщили в полиции Киева.
Военному уже сообщили о подозрении (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Мужчине грозит от 3 до 7 лет тюрьмы.
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