"Шесть гранат, около 300 патронов": в Киеве задержали военного, торгующего оружием

10 апреля, 2020, 17:09

В Киеве полиция задержала военного, который продавал боевые гранаты и боеприпасы различного калибра

Об этом сообщает пресс-служба столичных правоохранителей.

Оружием торговал 29-летний сержант. Военный предлагал на продажу гранаты и патроны различного калибра.

Мужчину задержали во время сбыта очередной партии оружия. Отмечается, что причастность военнослужащего к сбыту боеприпасов задокументирована фактам их продажи.

"С места задержания полицейские изъяли шесть гранат, около 300 патронов различного калибра и 50 тысяч гривен", - сообщили в полиции Киева.