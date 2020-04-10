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Espreso.tvОбщество"РОСАВА" Константина Жеваго "переобула" белоцерковские скорые для оперативной борьбы с коронавирусом

"РОСАВА" Константина Жеваго "переобула" белоцерковские скорые для оперативной борьбы с коронавирусом

В городе Белая Церковь Киевской области компания "РОСАВА" Константина Жеваго обеспечила автопарк "Белоцерковской станции экстренной медицинской помощи" и "неотложной медицинской помощи" летними шинами

Как отметила директор по маркетингу компании Елена Мегедь: "Компания "РОСАВА" приняла решение обеспечить службы скорой и экстренной медицинской помощи комплектами сезонных шин. Для этого мы оперативно обратились к руководителям этих служб с просьбой предоставить нам необходимый перечень шин для их автомобилей".

Сами медики сообщили, что обычно тендерный процесс закупки шин в бюджетных учреждениях чрезвычайно длительный. И может затянуться на месяцы. А ждать так долго - в условиях быстрого распространения коронавируса - нельзя. Ведь от своевременного приезда медиков зависят сотни тысяч жизней.

"В данный момент, когда мы находимся на передовой, когда мы должны быть как щит для наших граждан - такие компании как" РОСАВА "и другие волонтерские организации, которые нам помогают, вносят большой вклад в поддержку современной медицины и помогают", - отметил руководитель Белоцерковской станции экстернной медицинской помощи Дмитрий Сурмачевский.

В компании Константина Жеваго "РОСАВА" отметили, что не могли оставаться в стороне, когда в стране беда. В дальнейшем производитель шин планирует включить в благотворительных инициативы другие предприятия и организации, чтобы совместными усилиями преодолеть COVID-19 и сохранить здоровье и жизнь людей.

 

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