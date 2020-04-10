 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Работал на Коломойского, но молился на Медведчука": Чорновол об инициированных Портновым уголовных производствах

"Работал на Коломойского, но молился на Медведчука": Чорновол об инициированных Портновым уголовных производствах


фото: volynnews.com
Экс-депутат Татьяна Чорновол назвал заместителя главы Администрации президента Януковича Андрея Портнова частью власти президента Владимира Зеленского

Об этом она сказала в эфире программы "Неделя с Марией Гурской" на Еспресо.TV .

"Портнов всегда работал на Коломойского. Но тут такой нюанс, не надо говорить, что Портнов - раб Коломойского. Он работал на Коломойского. Это была всегда взаимовыгодная работа, но молился Портнов всегда на Медведчука. У него всегда был такой идол, с которым Портнов поддерживает довольчно близкие отношения", - сказала Чорновил.

Она назвала двух важных людей в судьбе Портнова, которые дают ему нынешние ресурсы, возможность иметь под контролем репрессивные органы и суды.

"Все эти уголовные производства инициированные им (Портновым, - ред.) и проводимые им. Какие бы ни ходили разговоры в информационном пространстве, но Портнов сейчас важная часть власти Зеленского. Это один из стержней его власти. Я всю свою жизнь занималась расследованиями. В частности, мое расследование - это деньги от некоего Онищенко-Кадырова, который сейчас скрывается за границей. Это человек, который работал в газовых схемах, расследование которых, я начала после Майдана. Чтобы вы понимали, Бабиков работал в той фирме, клиентом которой также был Онищенко. Поэтому я думаю, что на самом деле тут есть его деньги", - сказала екснардепка.

  • Напомним, 10 апреля экс-нардеп Татьяна Чорновол сообщила, что ее дом обыскивают. К дому приехали спецназовцы ГБР.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

10 апреля, 2020 пятница

больше новостей

10 апреля, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать