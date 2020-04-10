"Работал на Коломойского, но молился на Медведчука": Чорновол об инициированных Портновым уголовных производствах
Об этом она сказала в эфире программы "Неделя с Марией Гурской" на Еспресо.TV .
"Портнов всегда работал на Коломойского. Но тут такой нюанс, не надо говорить, что Портнов - раб Коломойского. Он работал на Коломойского. Это была всегда взаимовыгодная работа, но молился Портнов всегда на Медведчука. У него всегда был такой идол, с которым Портнов поддерживает довольчно близкие отношения", - сказала Чорновил.
Она назвала двух важных людей в судьбе Портнова, которые дают ему нынешние ресурсы, возможность иметь под контролем репрессивные органы и суды.
"Все эти уголовные производства инициированные им (Портновым, - ред.) и проводимые им. Какие бы ни ходили разговоры в информационном пространстве, но Портнов сейчас важная часть власти Зеленского. Это один из стержней его власти. Я всю свою жизнь занималась расследованиями. В частности, мое расследование - это деньги от некоего Онищенко-Кадырова, который сейчас скрывается за границей. Это человек, который работал в газовых схемах, расследование которых, я начала после Майдана. Чтобы вы понимали, Бабиков работал в той фирме, клиентом которой также был Онищенко. Поэтому я думаю, что на самом деле тут есть его деньги", - сказала екснардепка.
- Напомним, 10 апреля экс-нардеп Татьяна Чорновол сообщила, что ее дом обыскивают. К дому приехали спецназовцы ГБР.
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