"Привкус поребрика становится очень ощутимым": нардеп-"слуга" Лерос о деле против Чорновол

10 апреля, 2020, 21:24

Депутат от "Слуги народа" Гео Лерос не понимает, почему не сидят организаторы убийства Небесной Сотни, но при этом хотят посадить Татьяну Чорновол, и чувствует в том, что происходит "привкус поребрика"

Об этом Лерос написал в Facebook.

"Я не понимаю, почему начали сажать за убийства на Майдане с Татьяны Чорновол. Не понимаю, потому что не сидят организаторы убийств Небесной сотни, при этом посадить хотят только Чорновол и даже пожизненно", - написал Лерос.

По словам депутата, к Татьяне можно по-разному относиться из-за ее сложного характера, но следует признать, что она была одним из рупоров Революции Достоинства, а ее муж погиб на войне.

"Эта ситуация больше похоже на месть и расправу за позорное изгнание окружения Януковича из страны. Адвокат Януковича, а сегодня первый заместитель ГБР Бибиков, очевидно, видит революцию Достоинства иначе, чем украинские патриоты", - написал Лерос.

Напомним, 10 апреля екснардеп Татьяна Чорновол сообщила, что ее дом обыскивают. К ней пришли сотрудники ГБР со спецназовцами.

ГБР сообщил Татьяне Чорновил о подозрении в умышленном убийстве.

Чорновол заявила, что ей инкриминируют умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами, препятствование деятельности Партии Регионов, организацию массовых беспорядков, что привело к гибели людей, похищение человека и преступления по еще четырем статьям Уголовного кодекса.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188302