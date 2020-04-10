"Привет" майдановцам от Януковича, - реакция соцсетей на обыск в Черновол

10 апреля, 2020, 10:50

Сеть отреагировала на обыск в бывшего народного депутата Татьяны Чорновол в деле Майдана

Еспресо.TV предлагает читателям ознакомиться с мнениями украинских соцсетей.

"Привет майдановцам от Януковича. Я же говорил что они будут нас "догонять" и уничтожать. Особенно сейчас, когда они создали полицейское государство прикрываясь коронавирусом", - народный депутат Игорь Лапин прокомментировал ситуацию на своей странице в Facebook.

"Хуже всего в ситуации с Чорновол то, что обыски у нее проходят в рамках уголовного дела по " поджогу офиса Партии регионов ". Это открывает страшный ящик Пандоры, когда абсолютно все люди, которые были на Майдане в 2013-2014 годах могут стать обвиняемыми. Все кто боролся с беркурней и защищал Украину - все могут отдать под суд ", - председатель общественной организации" Украинский Украина "Андрей Смелый.

Чорновил написала на своей странице в Facebook: "Антимайдан в действии".