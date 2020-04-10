"Область остается под вопросом", - Зеленский об отсутствии коронавируса на Николаевщине

10 апреля, 2020, 16:02

Об этом сообщает пресс-служба ОП.

Во время совещания по коронавирусу его участники обратили внимание на ситуацию в Николаевской области, где еще не зафиксировано ни одного больного COVID-19.

По данным ОП, Зеленскому сообщили, что на Николаевщине проводится очень мало тестов, к тому же есть вопросы к качеству анализов.

"Целая область у нас остается под вопросом. Мы не знаем, сколько людей там могут быть больны COVID-19, а поэтому не можем оценить риски распространения болезни. Немедленно, просто немедленно, без задержек необходимо разобраться с этим", - сказал Зеленский.

В ОП также обсудили финансирование больниц по всей стране в связи с внедрением второго этапа медицинской реформы.

Зеленский отметил необходимость ускорения обеспечения средствами защиты неопорных больниц.

"Мы в прямом смысле в этом вопросе боремся за жизнь врачей, поэтому некоторые процессы на пути к обеспечению их защиты должны быть параллельными. Обеспечить врачей надо срочно по всей стране", - подчеркнул Зеленский.