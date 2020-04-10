"Новая почта" проведет учения на случай заражения коронавирусом

10 апреля, 2020, 16:25

В воскресенье, 12 апреля в одном из терминалов "Новой почты" пройдет учебная тренировка на тот случай, если среди сотрудников будет выявлен коронавирус. Цель - отработать рабочий механизм, чтобы правильно и быстро среагировать в случае реальной угрозы

"Новая почта" выходит на новый уровень в борьбе с эпидемией, об этом идет речь в пресс-релизе компании, который получило Эспрессо.TV.

Уже в это воскресенье в одном из терминалов компании состоится тренинг "Covid-19". По сценарию, накануне, 11 апреля руководитель терминала получает телефонный звонок от сотрудника, который сообщает, что он только что получил положительный результат теста на коронавирус. Как реагирует руководитель терминала, кому дальше передает информацию, какие меры принимаются, что будет с работниками и помещениями, в которых они работали - все произойдет в реальных условиях с учетом мельчайших деталей.

В ходе учений будут выявлены возможные пробелы и устранены ошибки. Это поможет заранее получить отлаженную схему действий, которую при необходимости можно применить во всех подразделениях компании.

"Мы - "Новая почта"- регулярно проводим тренировочные учения на случай пожара, а вот о биологических угрозах большинство из нас знает только в теории. Да, мы тщательно соблюдаем все меры безопасности, чтобы не допустить инфицирования сотрудников, однако должны быть готовы к разным сценариям. Хотим надеяться, что такого не произойдет и у нас не будет повода применить полученный опыт на практике", - прокомментировал Александр Бульба, СЕО "Новой почты".

О результатах тренинга "Covid-19" "Новая почта" проинформирует дополнительно.