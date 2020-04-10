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Espreso.tvОбщество"Народный фронт" требует прекратить показательные расправы над майдановцами, - заявление партии

"Народный фронт" требует прекратить показательные расправы над майдановцами, - заявление партии

Обыски в доме Татьяны Черновол по "делу Майдана", к сожалению, подтверждают то, что представители реванша во власти начали наступление на Революцию Достоинства. Они взялись переписывать историю и искажать реальность в соответствии с кремлевскими директивами

Об этом сообщает пресс-центр "Народного фронта".

В заявлении говорится:

"С самого начала российская пропаганда стремилась осудить участников Майдана. Все время враг предпринимал попытки запятнать революцию и ее достижения. Их задача состояла в том, чтобы вообще дискредитировать выбор, который украинский народ сделал на Майдане.

Сегодня власть делает огромную ошибку, что на фоне многих других проблем позволяет представленным в ней реваншистам осуществлять наступление на Революцию Достоинства. Это, безусловно, создаст дополнительное общественное напряжение в сверхсложной ситуации, вызванной пандемией и неизбежным социально-экономическим кризисом.

В интересах власти и государства немедленно прекратить бессмысленные преследования участников Майдана. Ведь украинцы при любых условиях продолжат борьбу за право жить в демократической Украине, которая непременно станет членом ЕС и НАТО. Именно это было целью Революции Достоинства.

Сейчас власти нужно не создавать дополнительные точки напряжения, а объединять украинское сообщество для преодоления вызовов, перед которыми оказалась наша страна ".

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