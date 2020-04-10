"Народный фронт" требует прекратить показательные расправы над майдановцами, - заявление партии
Об этом сообщает пресс-центр "Народного фронта".
В заявлении говорится:
"С самого начала российская пропаганда стремилась осудить участников Майдана. Все время враг предпринимал попытки запятнать революцию и ее достижения. Их задача состояла в том, чтобы вообще дискредитировать выбор, который украинский народ сделал на Майдане.
Сегодня власть делает огромную ошибку, что на фоне многих других проблем позволяет представленным в ней реваншистам осуществлять наступление на Революцию Достоинства. Это, безусловно, создаст дополнительное общественное напряжение в сверхсложной ситуации, вызванной пандемией и неизбежным социально-экономическим кризисом.
В интересах власти и государства немедленно прекратить бессмысленные преследования участников Майдана. Ведь украинцы при любых условиях продолжат борьбу за право жить в демократической Украине, которая непременно станет членом ЕС и НАТО. Именно это было целью Революции Достоинства.
Сейчас власти нужно не создавать дополнительные точки напряжения, а объединять украинское сообщество для преодоления вызовов, перед которыми оказалась наша страна ".
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- Напомним, что утром 10 апреля стало известно, что работники ГБР пришли с обыском в дом Татьяны Черновол .
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