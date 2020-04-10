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Espreso.tvОбщество"Находимся вне политики": в ГБР прокомментировали критику Аваковым дела против Чорновол

"Находимся вне политики": в ГБР прокомментировали критику Аваковым дела против Чорновол

В Государственном бюро расследований ответили на заявление министра внутренних дел Арсена Авакова, отметив, что ведомство работает вне политики

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"ГБР находится вне политики. Оценку обоснованности подозрения дает суд. Следователь и прокурор в уголовном производстве являются самостоятельными и принимают решение принимая во внимание собранные доказательства и обстоятельства дела", - заявили в бюро.

  • Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал преследование Татьяны Чорновол со стороны ГБР "жаждой мести " нового руководителя бюро, бывшего адвоката Януковича Александра Бабикова.
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