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Espreso.tvОбщество"Началось переписывание истории, дискредитация Майдана": Чорновол заявила, что ей вменяют преступления по 8 уголовным статьям

"Началось переписывание истории, дискредитация Майдана": Чорновол заявила, что ей вменяют преступления по 8 уголовным статьям

Нардеп VIII созыва Татьяна Чорновил заявила, что началось переписывание украинской истории и дискредитации Майдана, а также подчеркнула, что ее обвиняют по 8 статьям Уголовного кодекса Украины

Об этом Чорновол заявила в эфире программы "Неделя с Марией Гурской", передает Эспрессо.TV .

"Дело в том, что началось переписывание украинской истории, началась дискредитация Майдана. Преследуют майдановцев, пока только в моем лице. Меня обвиняют не только в умышленном убийстве. Меня обвиняют в 8 статьях Уголовного кодекса Украины. Это очень серьезные статьи. Это и массовые беспорядки, приведшие к массовой гибели. То есть, на меня фактически вешают все 18 число (18 февраля 2014 года, - ред.) Это серьезно", - заявила Чорновол.

Экснардеп отметила, что ее привлекают к уголовной ответственности, как одно из лиц Майдана и по сути вешают все смерти 18 февраля 2014 года.

"Фактически меня сейчас привлекают к уголовной ответственности, как одно из лиц Майдана. Как правильно здесь говорилось, лиц известных в России. Известных еще с тех времен, когда погиб мой муж, защищая Украину. Я бы здесь не акцентировала только на 18 числе. Я думаю, что здесь потом могут присоединиться и другие числа. Что касается 18 числа, то офис "Партии регионов" был мной сожжен. Это было отвлечение карательных отрядов титушек от Мариинского парка, от Крепостного переулка, где они в тот момент начали убивать активистов Майдана. Сейчас мне фактически инкриминируют не только офис "Партии регионов". По сути, на меня вешают все смерти 18 числа. Потому что меня здесь обвинят в организации массовых беспорядков, которые за собой повлекли человеческие жертвы. То есть, всех погибших, Небесную сотню фактически. Это крупнейшая фальсификация украинской истории. Как было сказано, выгодная России", - заявила Чорновил.

Чорновол также отметила, что сейчас ее личную историю нельзя заканчивать подозрением, уголовным делом и пожизненным.

"Мы не можем заканчивать мою личную историю этим подозрением, этим уголовным делом и пожизненным. Я вообще-то считаю, что я буду генеральным прокурором Украины. Просто я к этому сейчас формируюсь", - отметила Чорновил.

  • Напомним, 18 февраля 2014 года радикально настроенные протестующие в масках забросали бутылками с горючей жидкостью офис Партии регионов на Липской и зашли в помещение. Их оттеснили правоохранители.
  • Экс-нардеп Татьяна Чорновол 10 апреля сообщила, что ее дом обыскивают.
  • Впоследствии Татьяна Чорновил рассказала об обыске ГБР за "дела Майдана".
  • Государственное бюро расследований после обыска сообщило бывшей народному депутату Татьяне Чорновол о подозрение в умышленном убийстве в результате поджога офиса "Партии регионов" в 2014 году.

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