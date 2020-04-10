"Началось переписывание истории, дискредитация Майдана": Чорновол заявила, что ей вменяют преступления по 8 уголовным статьям

10 апреля, 2020, 20:11

Нардеп VIII созыва Татьяна Чорновил заявила, что началось переписывание украинской истории и дискредитации Майдана, а также подчеркнула, что ее обвиняют по 8 статьям Уголовного кодекса Украины

Об этом Чорновол заявила в эфире программы "Неделя с Марией Гурской", передает Эспрессо.TV .

"Дело в том, что началось переписывание украинской истории, началась дискредитация Майдана. Преследуют майдановцев, пока только в моем лице. Меня обвиняют не только в умышленном убийстве. Меня обвиняют в 8 статьях Уголовного кодекса Украины. Это очень серьезные статьи. Это и массовые беспорядки, приведшие к массовой гибели. То есть, на меня фактически вешают все 18 число (18 февраля 2014 года, - ред.) Это серьезно", - заявила Чорновол.

Экснардеп отметила, что ее привлекают к уголовной ответственности, как одно из лиц Майдана и по сути вешают все смерти 18 февраля 2014 года.

"Фактически меня сейчас привлекают к уголовной ответственности, как одно из лиц Майдана. Как правильно здесь говорилось, лиц известных в России. Известных еще с тех времен, когда погиб мой муж, защищая Украину. Я бы здесь не акцентировала только на 18 числе. Я думаю, что здесь потом могут присоединиться и другие числа. Что касается 18 числа, то офис "Партии регионов" был мной сожжен. Это было отвлечение карательных отрядов титушек от Мариинского парка, от Крепостного переулка, где они в тот момент начали убивать активистов Майдана. Сейчас мне фактически инкриминируют не только офис "Партии регионов". По сути, на меня вешают все смерти 18 числа. Потому что меня здесь обвинят в организации массовых беспорядков, которые за собой повлекли человеческие жертвы. То есть, всех погибших, Небесную сотню фактически. Это крупнейшая фальсификация украинской истории. Как было сказано, выгодная России", - заявила Чорновил.

Чорновол также отметила, что сейчас ее личную историю нельзя заканчивать подозрением, уголовным делом и пожизненным.

"Мы не можем заканчивать мою личную историю этим подозрением, этим уголовным делом и пожизненным. Я вообще-то считаю, что я буду генеральным прокурором Украины. Просто я к этому сейчас формируюсь", - отметила Чорновил.

Напомним, 18 февраля 2014 года радикально настроенные протестующие в масках забросали бутылками с горючей жидкостью офис Партии регионов на Липской и зашли в помещение. Их оттеснили правоохранители.

Экс-нардеп Татьяна Чорновол 10 апреля сообщила, что ее дом обыскивают.

Впоследствии Татьяна Чорновил рассказала об обыске ГБР за "дела Майдана".

Государственное бюро расследований после обыска сообщило бывшей народному депутату Татьяне Чорновол о подозрение в умышленном убийстве в результате поджога офиса "Партии регионов" в 2014 году.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb