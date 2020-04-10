"Началось переписывание истории, дискредитация Майдана": Чорновол заявила, что ей вменяют преступления по 8 уголовным статьям
Об этом Чорновол заявила в эфире программы "Неделя с Марией Гурской", передает Эспрессо.TV .
"Дело в том, что началось переписывание украинской истории, началась дискредитация Майдана. Преследуют майдановцев, пока только в моем лице. Меня обвиняют не только в умышленном убийстве. Меня обвиняют в 8 статьях Уголовного кодекса Украины. Это очень серьезные статьи. Это и массовые беспорядки, приведшие к массовой гибели. То есть, на меня фактически вешают все 18 число (18 февраля 2014 года, - ред.) Это серьезно", - заявила Чорновол.
Экснардеп отметила, что ее привлекают к уголовной ответственности, как одно из лиц Майдана и по сути вешают все смерти 18 февраля 2014 года.
"Фактически меня сейчас привлекают к уголовной ответственности, как одно из лиц Майдана. Как правильно здесь говорилось, лиц известных в России. Известных еще с тех времен, когда погиб мой муж, защищая Украину. Я бы здесь не акцентировала только на 18 числе. Я думаю, что здесь потом могут присоединиться и другие числа. Что касается 18 числа, то офис "Партии регионов" был мной сожжен. Это было отвлечение карательных отрядов титушек от Мариинского парка, от Крепостного переулка, где они в тот момент начали убивать активистов Майдана. Сейчас мне фактически инкриминируют не только офис "Партии регионов". По сути, на меня вешают все смерти 18 числа. Потому что меня здесь обвинят в организации массовых беспорядков, которые за собой повлекли человеческие жертвы. То есть, всех погибших, Небесную сотню фактически. Это крупнейшая фальсификация украинской истории. Как было сказано, выгодная России", - заявила Чорновил.
Чорновол также отметила, что сейчас ее личную историю нельзя заканчивать подозрением, уголовным делом и пожизненным.
"Мы не можем заканчивать мою личную историю этим подозрением, этим уголовным делом и пожизненным. Я вообще-то считаю, что я буду генеральным прокурором Украины. Просто я к этому сейчас формируюсь", - отметила Чорновил.
- Напомним, 18 февраля 2014 года радикально настроенные протестующие в масках забросали бутылками с горючей жидкостью офис Партии регионов на Липской и зашли в помещение. Их оттеснили правоохранители.
- Экс-нардеп Татьяна Чорновол 10 апреля сообщила, что ее дом обыскивают.
- Впоследствии Татьяна Чорновил рассказала об обыске ГБР за "дела Майдана".
- Государственное бюро расследований после обыска сообщило бывшей народному депутату Татьяне Чорновол о подозрение в умышленном убийстве в результате поджога офиса "Партии регионов" в 2014 году.
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