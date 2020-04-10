"Грязная технология": Супрун обвинила социологов "Рейтинга" во лжи, манипуляциях и дискредитации ее имени

10 апреля, 2020, 16:05

В новом социологическом опросе, который проводит группа "Рейтинг" в связи с предстоящими выборами мэра Львова, экс-главу МЗ Ульяну Супрун указали кандидатом от "Украинской Галицкой партии"

Об этом екминистр здравоохранения Ульяна Супрун сообщила в Facebook.

Она отметила, что об опросе "Рейтинга" ей сообщили неравнодушные.

"В опросе мое имя упоминается среди имен кандидатов на пост городского головы от Украинской Галицкой Партии (УГП). Также, когда опрашиваемым предлагают назвать политическую силу, то в перечне партий только в случае УГП называют еще и моя фамилия", - подчеркнула Супрун .

"Представители" Рейтинга "сообщили, что опрос во Львове не будет публичным, и делают его по заказу частного клиента, данные о котором они не могут разглашать. Должен констатировать, что то, что делают подобными опросами, и реальная социология - имеют мало общего" , - отметила ексочильниця Минздраве.

"Использование откровенной лжи в социологических исследованиях такими организациями как "Рейтинг" является ничем иным как грязной технологией", - заявила эксминистр.

В Украинской Галицкой партии также отреагировали на опрос "Рейтинга".

"Украинская Галицкая Партия не заказывала исследования в агентстве "Рейтинг", о котором сегодня написала Ульяна Супрун", - заявили в партии.

В УГО добавили, что связывают интерес к партии стремительным ростом рейтинга в 2020 году.

"Сейчас мы не рассматриваем кандидатуру госпожи Ульяны Супрун на кандидата в мэры Львова от нашей партии, но остаемся благодарными за ее патриотизм, несокрушимую позицию и попытку бороться с коррупцией. Мы также направим письмо в агентство "Рейтинг" с просьбой указать заказчика опроса", - добавили в УГП.

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