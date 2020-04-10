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Espreso.tvОбщество"Голос" настаивает на рассмотрении "антиколомойского" закона до голосования за изменения в бюджет

"Голос" настаивает на рассмотрении "антиколомойского" закона до голосования за изменения в бюджет


фото: goloszmin
Глава партии "Голос" Кира Рудик заявила, что фракция настаивает на голосовании поправок в государственный бюджет после рассмотрения законопроекта о банках

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Доходная часть госбюджета (предлагаемой редакции поправок - ред.) будет недовыполнена - она была недовыполнена в январе-феврале, и сейчас закладывается неправильно. Также нет понимания у правительства, будет ли этот бюджет поддержан финансово, потому что его пытаются проголосовать до голосования законопроекта о банках", - сказала Рудик во время онлайн пресс-брифинга.

Она сказала, что принятие законопроекта о банках является приоритетным для заключения соглашения с МВФ.

"Мы не должны принимать нереалистичный бюджет, который потребует правок уже через месяц", - отметила Рудык.

Фракция требует голосования закона о банках перед голосованием закона о госбюджете.

"Нельзя голосовать за бюджет, не зная, сможем ли обеспечить его финансовую часть. Второе - доработать эти изменения с учетом интересов граждан, малого и среднего бизнеса", - подчеркнула она.

  • На заседании ВР в понедельник, 13 апреля, депутаты будут рассматривать изменения в бюджет, ужесточение наказаний за поджоги травы и новые коронавирусные законы. Рассмотрение поправок в закон о банках не предусмотрен.
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