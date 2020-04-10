ПриватБанк переводит клиентов пожилого возраста на оплату коммуналки по телефону

10 апреля, 2020, 11:27

Люди старшего поколения смогут воспользоваться функцией оплаты за коммунальные услуги через телефонный звонок в банк

Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка.

Оплата коммунальных платежей по телефонному звонку должна помочь людям пенсионного возраста пережить карантин и отказаться от походов в банковских отделений. Для того, чтобы оплатить коммуналку, нужно позвонить на горячую линию ПриватБанка 3700.

"ПриватБанк запустил программу, в рамках которой сотрудники службы поддержки будут при приближении сроков оплаты очередных коммунальных платежей рекомендовать клиентам сделать оплату телефоном и научат как это правильно сделать", - отметили в ПриватБанке.

Там обещают, что оплата коммуналки с помощью телефонного звонка продлится считанные минуты и может осуществляться с любой карты.

По расчетам ПриватБанка, ежемесячно в отделениях банка коммунальные платежи оплачивает более 1,5 млн человек. Подавляющее большинство из них - люди старшего возраста.