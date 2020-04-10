Президент Всемирного боксерского совета посетит Украину
10 апреля, 2020, 20:18
Президент WBC (Всемирного боксерского совета) Маурисио Сулейман в начале 2021-го года прилетит в Украину
Об этом Сулейман заявил во время прямого эфира в Luckypunchnet
"WBC после конгресса в Киеве поместил флаг Украины на свой пояс и логотип. Для нас это честь, ведь Украина - будущее бокса. Виталий и Владимир Кличко сделали большую историю этого вида спорта, а теперь ее пишут Александр Усик, Василий Ломаченко Александр Гвоздик и много других украинских боксеров ", - рассказал Сулеймани.
Маурисио Сулеймани был в Киеве в октябре 2018 года, когда в столице Украины состоялся конгресс Всемирного боксерского совета.
Читайте также
-
6 апреля, 2020 Эпидемия коронавируса - тест на государственную способность
-
-
6 апреля, 2020 Почему украинцев пугает жесткий карантин
-
5 апреля, 2020 Сало как сало
-
Читайте также
-
-
6 апреля, 2020 Почему украинцев пугает жесткий карантин
-
5 апреля, 2020 Сало как сало