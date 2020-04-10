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Espreso.tvСпортПрезидент Всемирного боксерского совета посетит Украину

Президент Всемирного боксерского совета посетит Украину


фото: Getty Images
Президент WBC (Всемирного боксерского совета) Маурисио Сулейман в начале 2021-го года прилетит в Украину

Об этом Сулейман заявил во время прямого эфира в Luckypunchnet

"WBC после конгресса в Киеве поместил флаг Украины на свой пояс и логотип. Для нас это честь, ведь Украина - будущее бокса. Виталий и Владимир Кличко сделали большую историю этого вида спорта, а теперь ее пишут Александр Усик, Василий Ломаченко Александр Гвоздик и много других украинских боксеров ", - рассказал Сулеймани.

Маурисио Сулеймани был в Киеве в октябре 2018 года, когда в столице Украины состоялся конгресс Всемирного боксерского совета.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Сообщение, распространенный (@luckypunchnet)

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