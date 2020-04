Последняя книга легенды НБА Брайанта стала бестселлером в США

10 апреля, 2020, 14:10

Посмертная книга легендарного Коби Брайанта стала бестселлером издательства The New York Times

Об этом сообщает fbu.ua.

В США вышла в печати посмертная книга легенды мирового баскетбола Коби Брайанта. Это последнее произведение цикла The Wizenard Series: Season One - завершение бестселлера The Wizenard Series: Training Camp.

В книгах рассказывается о недостаточно успешной баскетбольной команде West Bottom Badgers, молодой игрок которой Реджи мечтает пробиться на вершину баскетбола.

41-летний баскетболист завершил карьеру в 2016 году. Американец 18 раз участвовал в Матче звезд НБА, из них 17 - подряд. Пять раз становился чемпионом НБА и дважды MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры с 1996 по 2016 год он выступал за "Лос-Анджелес Лейкерс". В составе сборной США баскетболист в 2008-м и 2012-м годах выигрывал золото Олимпийских игр.