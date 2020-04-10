Последняя книга легенды НБА Брайанта стала бестселлером в США
Об этом сообщает fbu.ua.
В США вышла в печати посмертная книга легенды мирового баскетбола Коби Брайанта. Это последнее произведение цикла The Wizenard Series: Season One - завершение бестселлера The Wizenard Series: Training Camp.
В книгах рассказывается о недостаточно успешной баскетбольной команде West Bottom Badgers, молодой игрок которой Реджи мечтает пробиться на вершину баскетбола.
41-летний баскетболист завершил карьеру в 2016 году. Американец 18 раз участвовал в Матче звезд НБА, из них 17 - подряд. Пять раз становился чемпионом НБА и дважды MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры с 1996 по 2016 год он выступал за "Лос-Анджелес Лейкерс". В составе сборной США баскетболист в 2008-м и 2012-м годах выигрывал золото Олимпийских игр.
- Напомним, 26 января Брайант и его 13-летняя дочь Джинна погибли в результате аварии вертолета в Калифорнии.
- 28 января бразильский писатель Пауло Коэльо заявил, что уничтожил черновики книги , которую писал вместе с Коби Брайантом, после того как узнал о смерти спортсмена.
- 29 января во Лос-Анджелесе нашли тела всех девяти погибших людей в авиакатастрофе вертолета Брайанта.
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