Польша требует от РФ вернуть обломки самолета Качиньского
Соответствующую ноту передало МИД Польши передало посольству РФ, сообщает DW .
Министерство иностранных дел сообщило, что передало посольству РФ в Республике Польша дипломатическую ноту, которая призывает российскую сторону немедленно вернуть польскую собственность - обломки самолета Ту-154 М.
"Ни одна норма международного права не дает оснований для содержания Россией польской собственности", - заявил МИД.
Сегодня исполняется десять лет со дня Смоленской катастрофы.
10 апреля 2010 года потерпел катастрофу самолет Ту-154, перевозивший делегацию на торжества к 70-й годовщине Катынского преступления, погибли 96 человек, в том числе президент Лех Качиньский и его супруга Мария, верховные командующие армией и последний президент Польши в изгнании Рышард Качоровский .
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