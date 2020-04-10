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Espreso.tvОбществоПольша требует от РФ вернуть обломки самолета Качиньского

Польша требует от РФ вернуть обломки самолета Качиньского


фото: reuters
МИД Польши еще раз призвал российскую сторону к немедленному возвращению обломков самолета Ту-154M, который десять лет назад разбился под Смоленском

Соответствующую ноту передало МИД Польши передало посольству РФ, сообщает DW .

Министерство иностранных дел сообщило, что передало посольству РФ в Республике Польша дипломатическую ноту, которая призывает российскую сторону немедленно вернуть польскую собственность - обломки самолета Ту-154 М.

"Ни одна норма международного права не дает оснований для содержания Россией польской собственности", - заявил МИД.

Сегодня исполняется десять лет со дня Смоленской катастрофы.

10 апреля 2010 года потерпел катастрофу самолет Ту-154, перевозивший делегацию на торжества к 70-й годовщине Катынского преступления, погибли 96 человек, в том числе президент Лех Качиньский и его супруга Мария, верховные командующие армией и последний президент Польши в изгнании Рышард Качоровский .

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