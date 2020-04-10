Пластуны отпразднуют свое 108-летие онлайн

10 апреля, 2020, 20:05

11 апреля с 11:00 до 21:00 пластуны проведут непрерывное онлайн-празднование 108 лет со дня основания Пласта

Событие открыто для всех желающих. Пройдет в формате онлайн-трансляции в YouTube и ее совместно организуют четыре крупнейших ячейки Пласта в Украине - Киев, Харьков, Ивано-Франковск.

День Первой пластовой присяги отмечается пластунами с 1912 года, когда первый пластовой кружок во Львове присягнул на верность Богу и Украине. Несмотря на карантин, пластуны продолжают его праздновать в безопасном для всех формате. Впервые за 108-летнюю историю Пласта событие такого масштаба состоится онлайн и одновременно из разных уголков Украины - от Львова до Харькова, а участвовать могут все желающие.

Программа мероприятия:

11:00 - 11:30 - открытие;

11:35 - 13:45 - мастер-класс по дряпанкарству;

14:10 - 14:30 - рассказ о парашютном спорте; лайфхак парашютного спорта;

14:50 - 15:10 - рассказ об этносе, археологии и Пласте на Слобожанщине;

15:10 - 15:20 - тренировочные упражнения от украинской чемпионки;

15:45 - 16:45 - представление куреней;

17:10 - 17:30 - лекция "Первые пластовые присяги независимой Украины";

17:30 - 18:30 - онлайн-квест;

19:00 - 19:30 - поздравление руководства Пласта;

19:30 - 21:00 - онлайн-костер.

Ссылка на трансляцию в YouTube .

Справка:

Пласт - самая демократичная скаутская организация на постсоветском пространстве, которая насчитывает более 12 тысяч членов в более чем 20 странах мира. Ежегодно пластуны-волонтеры проводят больше 668 тысяч часов в воспитании детей и ежегодно проводят более двух сотен пластовых лагерей по всей Украине. Больше о Пласте: plast.org.ua

Ссылка на событие .