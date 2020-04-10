Патрули на улицах и закрытые лавки: на Херсонщине на тотальный карантин закроют райцентр на выходные
Об этом сообщил мэр города Алешки Дмитрий Воронов в Facebook.
"На выходные дни, Олешки будут полностью закрыты на карантин (посты полиции), на улице выйдет много патрулей, для жесткого контроля за соблюдением карантинных мероприятий", - написал мэр.
Он отметил, что тотальный карантин в Олешках инициировало руководство области.
Отметим, режим усиленного карантина будет действовать только по субботам и воскресеньям. Выходной понедельник 13 апреля карантинным не будет.
Мэр Алешки уточнил, что въехать в город будет невозможно (кроме спецтранспорта, авто поставщиков продуктов питания), выезд будет осуществляться частично.
Отметим, по состоянию на 10 апреля в Херсонской области 27 случаев COVID-19, из них 6 - в Олешках
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