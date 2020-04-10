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Espreso.tvОбществоПатрули на улицах и закрытые лавки: на Херсонщине на тотальный карантин закроют райцентр на выходные

Патрули на улицах и закрытые лавки: на Херсонщине на тотальный карантин закроют райцентр на выходные


фото: reuters
С 11 апреля в городе Алешки Херсонской области усиливают карантин на выходные дни

Об этом сообщил мэр города Алешки Дмитрий Воронов в Facebook.

"На выходные дни, Олешки будут полностью закрыты на карантин (посты полиции), на улице выйдет много патрулей, для жесткого контроля за соблюдением карантинных мероприятий", - написал мэр.

Он отметил, что тотальный карантин в Олешках инициировало руководство области.

Отметим, режим усиленного карантина будет действовать только по субботам и воскресеньям. Выходной понедельник 13 апреля карантинным не будет.

Мэр Алешки уточнил, что въехать в город будет невозможно (кроме спецтранспорта, авто поставщиков продуктов питания), выезд будет осуществляться частично.

Отметим, по состоянию на 10 апреля в Херсонской области 27 случаев COVID-19, из них 6 - в Олешках

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