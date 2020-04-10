Они тогда ее не добили - хотят сейчас, - Княжицкий об обыске Чорновол по делу Майдана
Об этом народный депутат от фракции Европейская солидарность Николай Княжицкий написал в Facebook.
"ГБР сейчас обыскивает дом Татьяны Черновол. Татьяна живет под Киевом в родительском доме с двумя детьми. Обыскивают Таню по делу Майдана. Они тогда ее недобили - хотят сейчас. Конечно, это нужно делать в 6 утра. Ищут штаны и шлем, в которых она на Майдане ходила. Представляю лицо ее детей, которые наблюдают за действиями этой орды в собственном доме. Татьяну сейчас особо некому защитить. Муж ее Николай погиб на фронте. А где в это время были эти штемпы в кепках, которые на рассвете к ней приперлись? ", - пишет Княжицкий.
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- Напомним, что утром 10 апреля стало известно, что работники ГБР пришли с обыском в дом Татьяны Черновол .
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