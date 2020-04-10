Оккупанты на Донбассе 10 раз нарушили режим тишины, ранен один военный

10 апреля, 2020, 17:50

10 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе с использованием запрещенных Минскими договоренностями вооружений

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Оккупанты применяли минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. На все враждебные обстрелы Объединенные силы реагировали прицельным огнем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник четыре раза обстрелял наши позиции вблизи Опытного, Красногоровки и Авдеевки из гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования Российской Федерации осуществили шесть обстрелов с использованием запрещенных Минскими договоренностями вооружений.

По опорным пунктам Объединенных сил неподалеку Новозвановки противник выпустил 13 мин 120-го калибра, а защитников Новоалександровки враг дважды обстрелял из минометов калибра 82 мм, использовав 15 мин.

С направления населенного пункта Золотое-5 оккупанты выпустили по окрестностям Орехова восемь мин 120-го и десять - 82-го калибра, а также вели огонь из гранатометов различных систем. Кроме того, из минометов калибра 82 мм вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли наши позиции рядом с Новотошковским, выпустив восемь мин.

Днем возле Крымского враг в течение получаса вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Сегодня, в результате вражеских обстрелов, получил ранение один из военнослужащих Объединенных сил.



На такие дерзкие действия российских наемников украинские военнослужащие отвечали прицельным огнем по опорным пунктам противника. Почувствовав на себе решимость наших воинов, оккупанты прекратили какую-либо активность. Потери противника уточняются.

На участках разведения №1, №2 и №3 ситуация остается стабильной. Режим "Тишина" соблюдается.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.