Официальный курс: гривна снова несколько потеряла позиции

10 апреля, 2020, 09:28

Национальный банк Украины ослабил официальный курс гривны к доллару на 7 копеек

Об этом говорится в данных НБУ.

Таким образом официальный курс на 10 апреля установлен на уровне 27,26 гривны за доллар.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 29,64 гривны за евро. По состоянию на 9 апреля курс был 29,57 гривны.