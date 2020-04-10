Официальный курс: гривна снова несколько потеряла позиции
10 апреля, 2020, 09:28
Национальный банк Украины ослабил официальный курс гривны к доллару на 7 копеек
Об этом говорится в данных НБУ.
Таким образом официальный курс на 10 апреля установлен на уровне 27,26 гривны за доллар.
Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 29,64 гривны за евро. По состоянию на 9 апреля курс был 29,57 гривны.
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