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Espreso.tvОбществоОбыск в Черновол проводился с прямым нарушением законодательства, - Княжицкий

Обыск в Черновол проводился с прямым нарушением законодательства, - Княжицкий


фото: eurosolidarity.org
Обыск у народного депутата 8-го созыва Татьяны Черновол проводился с нарушением законодательства Украины

Об этом заявил народный депутат "Европейской Солидарности" Николай Княжицкий, сообщает Еспресо.TV .

"Во время следственных действий был целый ряд нарушений. Начиная с того, что в самом постановлении сказано о том, что обыск проводится в доме. Лично у нее изъяли телефон. Это делали мужчины. То есть мужчины лично обыскивали женщину. Это не просто хамство, это не просто не этично, это прямое нарушение законодательства. Они прямо здесь вручили ей подозрение, что тоже является прямым нарушением законодательства. Они это должны были сделать в кабинете следователя, вызвавшего ее туда. Это говорит о том, что они пользуясь карантином, наплевав на то, что там огромное скопление людей, дети, вбежала куча народа, рискуя здоровьем детей, в шесть утра по абсолютно надуманному делу ", - заявил Княжицкий.

 

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