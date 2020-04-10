Обвинения в адрес Чорновол безосновательны, - экс-прокурор Горбатюк

10 апреля, 2020, 19:21

Экс-начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк назвал подозрение в убийстве, объявленное экс-нардепу Татьяне Чорновол, безосновательным

Об этом он сообщил в комментарии редактору издания "Цензор.нет" Юрию Бутусову.

"Эпизод гибели сотрудника офиса Партии регионов Захарова расследовался нашим подразделением, проведены необходимые экспертизы. При возникновении пожара в офисе его работник Захаров имел возможность покинуть здание, препятствий для этого не было. Но он начал собирать носители записей камер наблюдения (самостоятельно или по чьей-то указке), чтобы их забрать ", - заявил экс-спецпрокурор по делам Майдана.

Горбатюк добавил, что причиной смерти стало отравление дымом от пожара, следов насильственной смерти не установили. Причины гибели подтверждены материалами дела.

Он считает, что нет оснований для объявления подозрения даже в непредумышленном убийстве.

"Обвинения в адрес Татьяны Чорновол в умышленном убийстве - безосновательны и не основываются на материалах производства. Они им противоречат. Более того, подозрение выдвигало не то подразделение ГБР, которое занимается делами Майдана, а другое, которое не занималось и не занимается расследованием тех событий в совокупности", - пояснил Горбатюк.

По его словам, выдвижение безосновательных обвинений - признак преступления со стороны представителей правоохранительных органов.