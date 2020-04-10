Немецкий голкипер Нойер потребовал от "Баварии" заоблачную зарплату

10 апреля, 2020, 16:48

Вратарь немецкой "Баварии" Мануэль Нойер хочет новый контракт сроком на 5 лет с зарплатой более 20 млн евро в год

Об этом сообщает Bild.

Мюнхенский клуб пытается найти компромисс с вратарем, предложив ему контракт до 2023 года с возможностью продления еще на год, включая бонусы за достижения. Условия зарплаты, которую предлагает "Бавария" неизвестны.

В немецком коллективе есть предположение, что французский защитник Люка Эрнандес и бразильский полузащитник Филипп Коутиньо зарабатывают более 20 млн евро в год. Именно поэтому Нойер желает новый контракт с такой высокой зарплатой

В текущем сезоне 34-летний Мануэль Нойер провел 37 матчей, в которых пропустил 38 голов. 15 поединков немец отстоял на ноль. Ориентировочная трансферная стоимость футболиста составляет 14,5 млн евро.