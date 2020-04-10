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Espreso.tvСпортНельзя шутить с этим вирусом: Знаменитый футболист сообщил о выздоровлении от COVID-19

Нельзя шутить с этим вирусом: Знаменитый футболист сообщил о выздоровлении от COVID-19


фото: Getty Images
Бывший голкипер сборной Турции Рюшту Речбер, который оправился после коронавируса, посоветовал не шутить с болезнью

Об этом сообщает AS .

По словам Рюшту Речбера, к угрозе коронавируса все должны относиться серьезно, независимо от возраста.

"Слава Богу, опасность миновала. Это был интенсивный и длительный период выздоровления. Сейчас я чувствую себя хорошо, придерживаюсь карантина дома. Нельзя шутить с этим вирусом. Независимо от того, сколько вам лет, он опасен для всех. Я бросил курить много лет назад. курение делает вас более восприимчивыми к коронавирусу ", - предостерег Рюшту Речбер.

Рюшту выписали из больницы 6 апреля. Ранее сообщалось, что легенда турецкого футбола находится в критическом состоянии.

46-летний Рюшту Речбер занимает первое место по количеству сыгранных матчей в составе национальной команды Турции (120). В составе сборной он выиграл бронзу чемпионата мира-2002 и дошел до полуфинала Евро-2008. Выступал за турецкие "Бешикташ", "Фенербахче", "Антальяспор" и испанскую "Барселону".

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