Нардеп Синютка предложил шесть шагов для спасения экономики

10 апреля, 2020, 07:12

Экономика Украины находится в ожидании тяжелого экономического кризиса. Карантин только ускорил экономическое падение, которое началось еще с конца 2019 года. Для ее преодоления нужно, чтобы правительство немедленно предложило план спасения

Об этом заявил народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Олег Синютка в эфире ток-шоу "Говорит Большой Львов "на Еспресо.TV

Он предложил правительству 6 наиболее важных шагов, которые нужно внедрять как можно быстрее.

"Нужно поддержать малый бизнес, самозанятых людей. Например, в Польше на это выделили 100 млрд злотых. На это мы надеемся получить средства от МВФ. Именно поэтому так называемый "антиколомойський" банковский закон надо принимать срочно, чтобы как можно быстрее получить эти средства ", - отметил депутат.

"Во-вторых, нужно помочь сельскому товаропроизводителю, мелкому и среднему, ведь подходит посевная кампания. Если мы сейчас не инвестируем в сельское хозяйство, то завтра не получим урожая. Третьим шагом должно стать введение налога на выведен капитал, так как налог на прибыль высасывает дополнительные средства из бизнеса, а ему нужны налоговые каникулы ", - отметил Синютка.

По его словам, следующими двумя шагами должна стать поддержка отечественных товаропроизводителей, а также экспортеров, ведь они обеспечат поступление валюты, что укрепит гривну.

"И одним из важнейших шагов должно стать начало крупных инфраструктурных проектов, что позволит перезапустить ряд отраслей экономики и даст новые рабочие места", - убежден депутат.