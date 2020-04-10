На Закарпатье мужчина поджег заповедник "Долина нарциссов" с краснокнижными растениями, ему грозит до 12 лет тюрьмы

10 апреля, 2020, 16:32

По согласованию прокурора Хустской местной прокуратуры следователями полиции сообщено о подозрении 49-летнему жителю города Хуст в умышленном поджоге природоохранного научно-исследовательского отделения "Долина нарциссов"

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Закарпатской области.

"Установлено, что хустянин, 27 марта 2020 года, проходя по территории заповедника, умышленно поджег сухую траву и покинул место преступления. Тогда выгорело около 6,5 га сенокосов", - говорится в сообщении.

На следующий день, увидев, что выгорела не вся, по его мнению, сухая трава, он повторно поджег сухостой. В результате, на охваченных пожаром 2,5 га территории заповедника уничтожены цветы белоцвета весеннего, которые занесены в Красную книгу Украины.

Сумма причиненного ущерба Карпатском биосферном заповеднике ПНДВ "Долина нарциссов" им. проф. Василия Комендаря составляет почти 650 тыс грн.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч.ч. 1, 2 ст.252 УК Украины - умышленное уничтожение объектов природно-заповедного фонда, путем поджога, повлекшее тяжкие последствия.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

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