На Закарпатье мужчина поджег заповедник "Долина нарциссов" с краснокнижными растениями, ему грозит до 12 лет тюрьмы
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Закарпатской области.
"Установлено, что хустянин, 27 марта 2020 года, проходя по территории заповедника, умышленно поджег сухую траву и покинул место преступления. Тогда выгорело около 6,5 га сенокосов", - говорится в сообщении.
На следующий день, увидев, что выгорела не вся, по его мнению, сухая трава, он повторно поджег сухостой. В результате, на охваченных пожаром 2,5 га территории заповедника уничтожены цветы белоцвета весеннего, которые занесены в Красную книгу Украины.
Сумма причиненного ущерба Карпатском биосферном заповеднике ПНДВ "Долина нарциссов" им. проф. Василия Комендаря составляет почти 650 тыс грн.
Действия подозреваемого квалифицированы по ч.ч. 1, 2 ст.252 УК Украины - умышленное уничтожение объектов природно-заповедного фонда, путем поджога, повлекшее тяжкие последствия.
В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
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