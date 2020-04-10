На Тернопольщине от коронавируса выздоровел первый инфицированный в области

Об этом сообщает Тернопольская областная государственная администрация.

По результатам лабораторных исследований, 10 апреля подтвержден факт первого выздоровления больного COVID-19.

"26-летний житель села Остров Тернопольского района заболел 19 марта. Мужчина был госпитализирован за неделю - 27 марта в Тернопольской больнице скорой помощи с диагнозом: правосторонняя пневмония. У больного лабораторно подтвердили диагноз коронавирус", - отметила главный санитарный врач Тернопольской области Оксана Чайчук.

Также сообщается, что у мужчины была сопутствующая патология - сердечная недостаточность. 8 и 9 апреля медики повторно сделали два теста, которые показали отсутствие в организме больного COVID-19. Мужчину уже выписали из больницы.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine .