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Espreso.tvОбществоНа портале "Дия" зарегистрировалось уже более 400 ФЛП, - Минцифры

На портале "Дия" зарегистрировалось уже более 400 ФЛП, - Минцифры


фото: ukrinform
415 физлиц-предпринимателей (ФЛП) было зарегистрировано на портале государственных услуг "Дия" по итогам первой недели его работы

Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.

Кроме этого, за указанный период было закрыто 368 физлиц-предпринимателей и измененные данные по 630 ФЛП. Согласно сообщению, с момента запуска портала "Дия" граждане подали более 2000 заявок на операции со своим ФОПом.

Напомним, 2 апреля Министерство цифровой трансформации запустило в открытый доступ портал государственных услуг "Дия". На портале "Дия" можно будет получить 27 публичных услуг онлайн, в частности - открыть ЧП, внести изменения в него или закрыть; оформить справку о несудимости; помощь при рождении ребенка; ежемесячное возмещение стоимости услуг по уходу за ребенком до трех лет; подать иск в суд; получить услуги, связанные с документами водителя; оформить ряд лицензий, разрешений; получить выписки из реестров или получить другие государственные услуги. Кроме открытия ФЛП, внесение изменений в него и закрытия, все остальные услуги будут предоставляться исключительно по ссылке на профильные сайты соответствующих государственных органов.

 
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