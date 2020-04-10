На Кировоградщине зафиксирована пятая смерть от COVID-19 - председатель ОГА
10 апреля, 2020, 15:27
В Кировоградской области по состоянию на утро 10 апреля остаются подтвержденными 82 случая COVID-19, однако уже пять из них смертельные
Об этом сообщил председатель областной государственной администрации Андрей Баллонь в Facebook.
"9 апреля в областной больнице от воспаления легких умерла 71-летняя жительница Кропивницкого, которая была больна коронавирусом", - написал он.
По словам председателя ОГА, сейчас лечатся 77 человек, из них 50 человек находятся на госпитализации.
Ранее он сообщил, что 4 апреля от осложнений, вызванных коронавирусом, умерла 84-летняя жительница Кропивницкого, 6 апреля - 78-летняя жительница Новомиргорода.
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