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Espreso.tvОбществоНа Киевщине во время пожара погибли трое малолетних детей

На Киевщине во время пожара погибли трое малолетних детей


фото: kv.dsns.gov.ua
В селе Плоское Таращанского района Киевской области в результате пожара в частном доме погибли трое маленьких детей

Об этом говорится на сайте пресс-службі областного управления ГСЧС.

Информация о пожаре в частном кирпичном доме поступила спасателям в 14:05.

Во время тушения огня пожарные нашли у дверей тела двух детей, 2015 и 2016 годов рождения. Они пытались выйти из дома, но дверь была закрыта. Дальше в доме нашли мертвой еще одного ребенка 2019 рождения.

Предварительная причина пожара - перегрев печи.

 

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