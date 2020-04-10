На Киевщине во время пожара погибли трое малолетних детей

10 апреля, 2020, 17:37

В селе Плоское Таращанского района Киевской области в результате пожара в частном доме погибли трое маленьких детей

Об этом говорится на сайте пресс-службі областного управления ГСЧС.

Информация о пожаре в частном кирпичном доме поступила спасателям в 14:05.

Во время тушения огня пожарные нашли у дверей тела двух детей, 2015 и 2016 годов рождения. Они пытались выйти из дома, но дверь была закрыта. Дальше в доме нашли мертвой еще одного ребенка 2019 рождения.

Предварительная причина пожара - перегрев печи.