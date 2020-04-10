На Киевщине во время пожара погибли трое малолетних детей
10 апреля, 2020, 17:37
В селе Плоское Таращанского района Киевской области в результате пожара в частном доме погибли трое маленьких детей
Об этом говорится на сайте пресс-службі областного управления ГСЧС.
Информация о пожаре в частном кирпичном доме поступила спасателям в 14:05.
Во время тушения огня пожарные нашли у дверей тела двух детей, 2015 и 2016 годов рождения. Они пытались выйти из дома, но дверь была закрыта. Дальше в доме нашли мертвой еще одного ребенка 2019 рождения.
Предварительная причина пожара - перегрев печи.
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