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Espreso.tvОбществоНа Херсонщине из обсервации сбежали еще четверо прибывших из оккупированного Крыма, - председатель ОГА

На Херсонщине из обсервации сбежали еще четверо прибывших из оккупированного Крыма, - председатель ОГА

В Каланчацком районе Херсонской области еще четыре человека, прибывшие из временно оккупированного Крыма, сбежали из-под обсервации

Об этом во время онлайн-брифинга заявил председатель Херсонской облгосадминистрации Юрий Гусев.

Председатель Херсонской ОГА отметил, что в отношении нарушителей карантинных правил составлены административные протоколы. Всем нарушителям грозит штраф от 17 до 34 тыс. грн.

"Сейчас их (бежавших из-под обсервации, - ред.), к сожалению, не 15, а уже 19. Правоохранители составили на всех протоколы об административных правонарушениях, что предусматривает штраф от 17 до 34 тыс. грн. Сейчас все люди находятся на самоизоляции под постоянным медико-санитарным контролем", - отметил Гусев.

  • Напомним, после пересечения админкордона с оккупированным Крымом полиция потребовала от 20 граждан пройти 14-дневную обсервацию в Каланчацком районе. Из 20 человек 17 отказались и самовольно уехали домой.

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