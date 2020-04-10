На Херсонщине из обсервации сбежали еще четверо прибывших из оккупированного Крыма, - председатель ОГА

10 апреля, 2020, 21:12

В Каланчацком районе Херсонской области еще четыре человека, прибывшие из временно оккупированного Крыма, сбежали из-под обсервации

Об этом во время онлайн-брифинга заявил председатель Херсонской облгосадминистрации Юрий Гусев.

Председатель Херсонской ОГА отметил, что в отношении нарушителей карантинных правил составлены административные протоколы. Всем нарушителям грозит штраф от 17 до 34 тыс. грн.

"Сейчас их (бежавших из-под обсервации, - ред.), к сожалению, не 15, а уже 19. Правоохранители составили на всех протоколы об административных правонарушениях, что предусматривает штраф от 17 до 34 тыс. грн. Сейчас все люди находятся на самоизоляции под постоянным медико-санитарным контролем", - отметил Гусев.

Напомним, после пересечения админкордона с оккупированным Крымом полиция потребовала от 20 граждан пройти 14-дневную обсервацию в Каланчацком районе. Из 20 человек 17 отказались и самовольно уехали домой.

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