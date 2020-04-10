На Харьковщине полицейский требовал взятку за работу предприятия в карантин

10 апреля, 2020, 14:23

Полицейский требовал взятку в размере 15 тыс. грн и по 2 тыс. ежемесячно с предприятия, которое торговало ломом в карантин

Об этом сообщает пресс-служба ОГПУ.

О подозрении сообщили начальнику отделения Главного управления Нацполиции в Харьковской области по факту просьбы предоставить неправомерную выгоду для себя несовершение действия с использованием предоставленной ему власти или служебного положения (ч. 1 ст. 368 УК Украины).

Следствие установило, что в марте этого года полицейский узнал, что предприятие, осуществляющее оптовую торговлю ломом, продолжает вести предпринимательскую деятельность, несмотря на установленный на территории Украины карантин и запрет работы субъектов хозяйствования, которая предусматривает прием посетителей (постановление Кабинета министров Украины "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 ").

Милиционер встретился с руководителем цеха предприятия и сообщил, что в случае предоставления ему 15 тыс. грн и в дальнейшем ежемесячно по 2 тыс. грн, предприятие сможет продолжить свою работу несмотря на установленные карантином ограничения, а его работников не будут привлечены к административной ответственности.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb