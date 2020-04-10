На Харьковщине полицейский требовал взятку за работу предприятия в карантин
Об этом сообщает пресс-служба ОГПУ.
О подозрении сообщили начальнику отделения Главного управления Нацполиции в Харьковской области по факту просьбы предоставить неправомерную выгоду для себя несовершение действия с использованием предоставленной ему власти или служебного положения (ч. 1 ст. 368 УК Украины).
Следствие установило, что в марте этого года полицейский узнал, что предприятие, осуществляющее оптовую торговлю ломом, продолжает вести предпринимательскую деятельность, несмотря на установленный на территории Украины карантин и запрет работы субъектов хозяйствования, которая предусматривает прием посетителей (постановление Кабинета министров Украины "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 ").
Милиционер встретился с руководителем цеха предприятия и сообщил, что в случае предоставления ему 15 тыс. грн и в дальнейшем ежемесячно по 2 тыс. грн, предприятие сможет продолжить свою работу несмотря на установленные карантином ограничения, а его работников не будут привлечены к административной ответственности.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
6 апреля, 2020 Эпидемия коронавируса - тест на государственную способность
-
-
6 апреля, 2020 Почему украинцев пугает жесткий карантин
-
5 апреля, 2020 Сало как сало
-
Читайте также
-
-
6 апреля, 2020 Почему украинцев пугает жесткий карантин
-
5 апреля, 2020 Сало как сало