На Донетчине в результате взрыва гранаты пострадал человек

10 апреля, 2020, 20:28

Житель Славянска Донецкой области взорвался при попытке разобрать взрывоопасный предмет. Предварительно установлено, что мужчина пытался разобрать гранату времен Второй мировой войны

Об этом сообщает пресс-служба полиции Донбасса.

"Сегодня около 03:00 в полицию поступило сообщение из больницы, что к ним доставлен травмированны мужчина. Он находится в бессознательном состоянии. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции. Предварительно установлено, что потерпевший пытался разобрать гранату времен Второй мировой войны, в результате чего произошел взрыв", - говорится в сообщении.

Правоохранители квалифицировали событие по ч. 2 ст.15, ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".

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