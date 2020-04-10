На Буковине от COVID-19 умерли еще двое пенсионеров

10 апреля, 2020, 18:54

10 апреля в Черновицкой области от осложнений, вызванных COVID-19 умерла женщина из села Тереблечье и мужчина из Путильского района

Об этом сообщили в Черновицкой ОГА.

"66-летняя жительница села Тереблечье Глыбокского районп заболела 26 марта. 4 апреля состояние женщины ухудшилось, ее госпитализировали в реанимационное отделение Глыбоцкой центральной районной больницы. Быстрый тест на COVID-19 оказался положительным. У больной была двусторонняя нижнедолевая бронхопневмония и стенокардия. 9 апреля диагноз "коронавирус" подтвердили лабораторно. 10 апреля больная умерла", - говорится в сообщении.

"В Путильский центральной районной больнице скончался 78-летний мужчина. Он попал в медицинское учреждение 8 апреля, был на кислородной дотации. Быстрый тест на COVID-19 показал положительный результат. Мужчина имел онкологическое заболевание и недавно перенес операцию", - сообщили в ОГА.

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