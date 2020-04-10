 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНа Буковине от COVID-19 умерли еще двое пенсионеров

На Буковине от COVID-19 умерли еще двое пенсионеров

10 апреля в Черновицкой области от осложнений, вызванных COVID-19 умерла женщина из села Тереблечье и мужчина из Путильского района

Об этом сообщили в Черновицкой ОГА.

"66-летняя жительница села Тереблечье Глыбокского районп заболела 26 марта. 4 апреля состояние женщины ухудшилось, ее госпитализировали в реанимационное отделение Глыбоцкой центральной районной больницы. Быстрый тест на COVID-19 оказался положительным. У больной была двусторонняя нижнедолевая бронхопневмония и стенокардия. 9 апреля диагноз "коронавирус" подтвердили лабораторно. 10 апреля больная умерла", - говорится в сообщении.

"В Путильский центральной районной больнице скончался 78-летний мужчина. Он попал в медицинское учреждение 8 апреля, был на кислородной дотации. Быстрый тест на COVID-19 показал положительный результат. Мужчина имел онкологическое заболевание и недавно перенес операцию", - сообщили в ОГА.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

10 апреля, 2020 пятница

больше новостей

10 апреля, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать