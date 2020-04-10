Минимум священников в храме, специальные дистанции и празднование дома: митрополит Луцкий об освящении на Пасху в условиях карантина

10 апреля, 2020, 15:17

Митрополит Луцкий и Волынский Михаил рассказал об условиях освящения и богослужения в период карантина, отметив, что для верующих на Пасху создадут специальные дистанционные отметки, чтобы минимизировать контакты людей

Об этом он сообщил в эфире программы "Комментарий с Кристиной Шкудор", передает Еспресо.TV.

Поэтому митрополит Луцкий отметил, что желательно праздновать Вербное воскресенье и Пасху находясь в своем доме. Но каждый человек имеет свободу выражения своего вероисповедания, поэтому может зайти в храм.

"Нам главное не создать условий, когда людей будет очень много в одном месте. Это наибольшая опасность. Мы призвали всех прихожан, которые находятся в зоне риска, находиться дома. Второе, ходить в маске. Третье, принимать участие в богослужении через смотрение телевизора и другим техническим способом", - подчеркнул митрополит Михаил.

Митрополит Луцкий отметил, что для верующих Волыни на Пасху создадут специальные дистанционные отметки, чтобы минимизировать контакты людей.

"Минимальное количество священнослужителей будет находиться в храме. Всех людей, которые будут приходить в храм мы будем просить, чтобы они, соблюдая специальную дистанцию, могли посетить храм и могли освятить то, что хотят. На дорожках, ведущих в храм или вокруг будем рисовать дорогу, как идти к храму не контактируя друг с другом. Мы будем рисовать это стрелками. С помощью трафарета будем зображать расстояния, чтобы человек мог придерживаться, если в определенный момент людей соберется больше", - заявил митрополит Михаил.

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