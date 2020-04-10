Миллиард вместо двух. Разумков об урезании бюджета на местные выборы
Об этом сообщил председатель ВР Дмитрий Разумков, передает " РБК-Украина ".
Отметим, что изначально на местные выборы хотели выделить 2,2 млрд грн.
"Если вы говорите о бюджете, который предусмотрен на местные выборы, цифра была 2,2 миллиарда. Сейчас она остается на уровне одного миллиарда", - заявил спикер.
Он добавил, что предложения изменений в бюджет еще могут измениться после заседания комитета по вопросам бюджета.
"Это не влияет на проведение выборов. Когда мы выйдем из карантина и будем готовиться к местным выборам, и ВР, и правительство будут готовы обеспечить финансовыми ресурсами проведения местных выборов", - заверил Разумков.
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