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Espreso.tvОбществоМиллиард вместо двух. Разумков об урезании бюджета на местные выборы

Миллиард вместо двух. Разумков об урезании бюджета на местные выборы


фото: rada.gov.ua
Голова Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков отметил, что бюджет на выборы еще могут пересмотреть после заседания комитета ВР

Об этом сообщил председатель ВР Дмитрий Разумков, передает " РБК-Украина ".

Отметим, что изначально на местные выборы хотели выделить 2,2 млрд грн.

"Если вы говорите о бюджете, который предусмотрен на местные выборы, цифра была 2,2 миллиарда. Сейчас она остается на уровне одного миллиарда", - заявил спикер.

Он добавил, что предложения изменений в бюджет еще могут измениться после заседания комитета по вопросам бюджета.

"Это не влияет на проведение выборов. Когда мы выйдем из карантина и будем готовиться к местным выборам, и ВР, и правительство будут готовы обеспечить финансовыми ресурсами проведения местных выборов", - заверил Разумков.

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