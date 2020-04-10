МИД Чехии: Демонтаж памятника Коневу в Праге не затрагивает договоров с РФ

10 апреля, 2020, 11:48

Демонтаж памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге не затрагивает ни одного из действующих международных договоров между Чешской Республикой и Российской Федерацией

Об этом заявила 9 апреля пресс-секретарь министерства иностранных дел Чехии Зузана Штихова, сообщает Радио Свобода .

Как сообщают чешские СМИ, ранее МИД Чехии отметил, что демонтированный памятник должен быть установлен в Музее памяти ХХ века, над подготовкой экспозиций которого сейчас работает город Прага.

В связи с демонтажем памятника Коневу в Праге министр обороны России Сергей Шойгу обратился к председателю Следственного комитета Александра Бастрыкина с целью привлечь к уголовной ответственности иностранных чиновников, ответственных за снос памятников советским гражданам.

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Также посольство России в Праге в связи с демонтажем памятника Ивану Коневу выразило "решительный протест МИД Чешской Республики". В заявлении посольства России указано, что демонтаж памятника расценивается как "недружественный шаг, который прямо противоречит Договору о дружественных отношениях и сотрудничестве между Российской Федерацией и Чешской Республикой 1993 года", и что "снос памятника маршалу Коневу не останется без реакции российской стороны ".