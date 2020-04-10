МВД запустило в Telegram чат-бот для противодействия домашнему насилию во время карантина

10 апреля, 2020, 22:55

Министерство внутренних дел открыло в мессенджере Telegram чат-бот, который помогает предотвращать домашнее насилие

Об этом сообщила пресс-служба МВД

"Чат-бот #ДійПротиНасильства предоставит максимально исчерпывающую информацию о домашнем насилии, поддержку и помощь в этом вопросе", - говорится в сообщении.

В частности, этот чат-бот может помочь вызвать службы помощи (полицию и скорую), переадресовать на специалистов юридической помощи, которые окажут юридическую консультацию в онлайн-режиме.

Также чат-бот может предоставить контакты других служб помощи, разъяснить, что такое домашнее насилие и как ему противодействовать, рассказать о полномочиях органов и учреждений, осуществляющих меры по предотвращению домашнего насилия.

Присоединиться к чат-бота можно по ссылке.