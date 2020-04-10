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Espreso.tvОбществоMicrosoft разрабатывает программу искусственного интеллекта для борьбы с коронавирусом за $ 20 млн

Microsoft разрабатывает программу искусственного интеллекта для борьбы с коронавирусом за $ 20 млн


фото: reuters
Корпорация Microsoft выделит $ 20 млн на программу разработки искусственного интеллекта (ИИ) для нужд медицины, что должно помочь в борьбе с COVID-19. Она предоставит доступ ученым, некоммерческим организациям и компаниям к инструментам по обработке данных на основе искусственного интеллекта

Об этом сообщили в официальном блоге компании.

AI for Health заниматься исследованиями по пяти конкретным направлениям, где данные, анализ и навыки специалистов компании смогут принести наибольшую пользу Microsoft будет заниматься сбором данных для обеспечения безопасности людей и их информирования об экономических последствий пандемии коронавируса. AI for Health также проводить исследования с целью разработки вакцин, способов диагностики и лечения COVID-19.

Кроме того, исследования будут нацелены на создание рекомендаций относительно разделения медицинских ресурсов, а также получение точных данных для предотвращения распространения дезинформации. В то же время программа будет поддерживать научные исследования, направленные на изучение коронавируса SARS-CoV-2.

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