Microsoft разрабатывает программу искусственного интеллекта для борьбы с коронавирусом за $ 20 млн
Об этом сообщили в официальном блоге компании.
AI for Health заниматься исследованиями по пяти конкретным направлениям, где данные, анализ и навыки специалистов компании смогут принести наибольшую пользу Microsoft будет заниматься сбором данных для обеспечения безопасности людей и их информирования об экономических последствий пандемии коронавируса. AI for Health также проводить исследования с целью разработки вакцин, способов диагностики и лечения COVID-19.
Кроме того, исследования будут нацелены на создание рекомендаций относительно разделения медицинских ресурсов, а также получение точных данных для предотвращения распространения дезинформации. В то же время программа будет поддерживать научные исследования, направленные на изучение коронавируса SARS-CoV-2.
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