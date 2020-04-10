Майкл Джордан выиграл в Китае судебное дело, которое рассматривали 8 лет
Об этом сообщает Clutch Points .
Верховный суд Китая вынес решение в пользу легенды Национальной баскетбольной ассоциации Майкла Джордана в деле о незаконном использовании торговой марки местным производителем спортивной одежды. Разбирательство длилось 8 лет.
Речь идет о компании Qiaodan Sports, которая использовала в производстве своих товаров китайский перевод имени Джордана.
Шестикратный победитель чемпионата НБА в 2016 году уже выигрывал иск в этой компании, однако ей до настоящего времени разрешалось использовать вариант его имени в китайской транскрипции.
Несмотря на постановление суда, китайская фирма пока еще может использовать свой логотип, который имеет сходство с эмблемой Jumpman, созданной Nike для продвижения линии спортивной обуви Air Jordan.
Верховный суд передал дело об использовании логотипа на повторное рассмотрение в государственное ведомство интеллектуальной собственности Китая.
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