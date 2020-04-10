Майкл Джордан выиграл в Китае судебное дело, которое рассматривали 8 лет

10 апреля, 2020, 11:11

Легендарный американский баскетболист Майкл Джордан выиграл дело о незаконном использовании торговой марки китайским производителем, рассмотрение которого длился 8 лет

Об этом сообщает Clutch Points .

Верховный суд Китая вынес решение в пользу легенды Национальной баскетбольной ассоциации Майкла Джордана в деле о незаконном использовании торговой марки местным производителем спортивной одежды. Разбирательство длилось 8 лет.

Речь идет о компании Qiaodan Sports, которая использовала в производстве своих товаров китайский перевод имени Джордана.

Шестикратный победитель чемпионата НБА в 2016 году уже выигрывал иск в этой компании, однако ей до настоящего времени разрешалось использовать вариант его имени в китайской транскрипции.

Несмотря на постановление суда, китайская фирма пока еще может использовать свой логотип, который имеет сходство с эмблемой Jumpman, созданной Nike для продвижения линии спортивной обуви Air Jordan.

Верховный суд передал дело об использовании логотипа на повторное рассмотрение в государственное ведомство интеллектуальной собственности Китая.

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