Кризис из-за коронавируса поставит вызовы перед газодобычей в Украине, - Коболев

10 апреля, 2020, 17:04

Кризис, вызванный, в частности, распространением коронавируса, может негативно повлиять на добычу газа в Украине

Об этом сказал председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев во время Киевского форума по безопоасности в эфире Еспресо.TV.

"Нафтогаз" за предыдущий период принесет рекордно высокую прибыль, на счетах компании сейчас находится более $3 млрд, в подземных хранилищах рекордно высокие за последние 30 лет объемы газа - они были созданы в прошлом году для преодоления возможного кризиса и возможной газовой войны, которой удалось избежать" , - пояснил Коболев.

По его словам, Нафтогаз вошел в новый период со стабильной финансовой ситуацией, стабильными запасами газа.

"Ситуация по сравнению с 2014 годом кардинально другая - благодаря реформам, которые страна провела за предыдущие 6 лет. Мы начинали с очень тяжелого состояния: шла война с Газпромом, была перспектива остаться без тепла и газа, Нафтогаз приносил около 8 млрд грн убытков", - сказал Коболев.

Вместе с тем, по его мнению, кризис, вызванный, в частности, распространением коронавируса, может негативно повлиять на добычу газа, а НАК "Нафтогаз Украины" является крупнейшей добывающей компанией Украины.

"Даже сейчас мне трудно сказать, на каком уровне остановится отметка цены на газ в Европе летом этого года. Она уже сейчас рекордно низкая и мы ожидаем, что будет еще меньше - это, очевидно, окажет огромное давление и поставит вызовы перед газодобывающей отраслью", - добавил Коболев.

Он отметил, что к вопросу добычи газа надо подходить "экономически рациональным образом".

"Что имеется в виду? Нам нужно вкладывать средства в разведку. Нам нужно подготовить те объекты, на которых, когда цена начнет играть вверх, газодобывающие компании смогут эффективно начать добычу. Нужно подготовить ресурсную базу", - подчеркнул Коболев.

Кроме того, по убеждению Коболева, нужно отменить ПСО на рынке газа и не забывать о направлении энергоэффективности.

"Мы в этом году ожидаем, что будет выполнено обязательство по отмене такого устаревшего явления как ПСО по поставкам газа. Это очень важно, потому что украинский потребитель должен получить свободу выбора, которая есть у промышленности", - добавил председатель правления НАК.