Коронавирус в Украине: за сутки умерли 12 человек
10 апреля, 2020, 09:55
За прошедшие сутки в Украине зарегистрировано 12 летальных случаев от коронавируса
Об этом на брифинге заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает Еспресо.TV .
"Если говорить об умерших, то за прошедшие сутки в Украине зарегистрировано 12 летальных случаев. Общая тенденция роста показателя летальности происходит во всем мире. Сейчас он составляет уже 6,0%, а в начале пандемии составлял менее трех процентов", - сказал Ляшко.
По его словам, лучшие показатели по летальности в Южной Корее и в Германии. Украина сегодня имеет показатель летальности 3,1%. В отдельных странах есть и такие показатели летальности 10-12%.
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- Напомним, что по состоянию на утро 10 апреля в Украине зафиксировано 2203 случая коронавирусной болезни COVID-19 .
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