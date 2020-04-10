Коронавирус в Украине: за сутки умерли 12 человек

10 апреля, 2020, 09:55

За прошедшие сутки в Украине зарегистрировано 12 летальных случаев от коронавируса

Об этом на брифинге заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает Еспресо.TV .

"Если говорить об умерших, то за прошедшие сутки в Украине зарегистрировано 12 летальных случаев. Общая тенденция роста показателя летальности происходит во всем мире. Сейчас он составляет уже 6,0%, а в начале пандемии составлял менее трех процентов", - сказал Ляшко.

По его словам, лучшие показатели по летальности в Южной Корее и в Германии. Украина сегодня имеет показатель летальности 3,1%. В отдельных странах есть и такие показатели летальности 10-12%.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine