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Espreso.tvЭкономикаКомпания "РОСАВА" Константина Жеваго передала медучреждениям Белой Церкви 1500 тестов на коронавирус

Компания "РОСАВА" Константина Жеваго передала медучреждениям Белой Церкви 1500 тестов на коронавирус

Представители компании "РОСАВА" украинского бизнесмена и мецената Константина Жеваго передали медицинским учреждениям Белой Церкви 1500 тестов на коронавирус

Как сообщила директор по маркетингу компании Елена Мегедь: "Мы проконсультировались с медработниками города и нам посоветовали распределить эти тесты в разном количестве по медицинским учреждениям".

Елена Мегедь также добавила, что примерно 300 тестов будут отправлені в городские больницы номер 1, 2 и 3. Еще 300 - в центр медицинской помощи, в два центра семейной медицины, в роддом и в детскую больницу.

В Киевском областном совете отмечают, что несмотря на то, что Украина уже более трех недель борется с пандемией коронавируса, обеспечение средствами защиты и оборудованием недостаточно. Сейчас местным бюджетам приходится брать на себя основное бремя по обеспечению всем необходимым. Поэтому подобные благотворительные инициативы всегда актуальні.

Предоставляемые компанией Константина Жеваго тесты-системы должны обезопасить в первую очередь медперсонал в учреждениях здравоохранения. Ведь они больше всего контактируют с больными COVID-19 и имеют большие шансы заразиться.

 

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