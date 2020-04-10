Компания "РОСАВА" Константина Жеваго передала медучреждениям Белой Церкви 1500 тестов на коронавирус

10 апреля, 2020, 18:40

Представители компании "РОСАВА" украинского бизнесмена и мецената Константина Жеваго передали медицинским учреждениям Белой Церкви 1500 тестов на коронавирус

Как сообщила директор по маркетингу компании Елена Мегедь: "Мы проконсультировались с медработниками города и нам посоветовали распределить эти тесты в разном количестве по медицинским учреждениям".

Елена Мегедь также добавила, что примерно 300 тестов будут отправлені в городские больницы номер 1, 2 и 3. Еще 300 - в центр медицинской помощи, в два центра семейной медицины, в роддом и в детскую больницу.

В Киевском областном совете отмечают, что несмотря на то, что Украина уже более трех недель борется с пандемией коронавируса, обеспечение средствами защиты и оборудованием недостаточно. Сейчас местным бюджетам приходится брать на себя основное бремя по обеспечению всем необходимым. Поэтому подобные благотворительные инициативы всегда актуальні.

Предоставляемые компанией Константина Жеваго тесты-системы должны обезопасить в первую очередь медперсонал в учреждениях здравоохранения. Ведь они больше всего контактируют с больными COVID-19 и имеют большие шансы заразиться.