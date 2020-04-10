Количество умерших от COVID-19 в мире достигло 100 тыс.

10 апреля, 2020, 21:01

От коронавирусной болезни COVID-19 во всем мире умерли уже более 100 тысяч человек, около 370 тысяч - выздоровели

Об этом свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса.

Сейчас в мире 100 376 человек умерли от осложнений, вызванных коронавируса. Наибольшее количество жертв - в Италии (18 849). Далее следуют США (17 925), Испания (15 970), Франция (12 210), Великобритания (8 958), Иран (4 232) и Китай (3 340), с которого и началась пандемия.

Всего в мире зафиксировано 1 миллион 650 тысяч случаев инфицирования. Выздоровели уже 368 669 пациентов.